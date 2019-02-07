الصحة السعودية تبدأ في قبول برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي

أعلنت اليوم وزارة الصحة السعودية، عن بدء القبول في دبلوم الوبائيات الحقلي خلال العام الدراسي 2019 / 2020 ، والمقرر أقامته بالتعاون بين كل من وزارة الصحة وكلية الطب بجامعة الملك سعود بمنطقة الرياض، كما بينت الوزارة أن مدة الدراسة بالبرنامج سنتان، ويمكن لكل من خريجي كليات الطب البشري، وطب الأسنان التقديم.

الصحة السعودية تبدأ في برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي

هذا وقد أعلنت الوزارة عن بدء قبول طلبات ألالتحاق بالبرنامج بدأ من 26 /5 /1440 هـ ويستمر قبول الطلبات حتى 13 /7 /1440 هـ، كما انه من المقرر إبلاغ المتقدمين بموعد إجراء اختبار القبول لاحقا.

شروط التقديم في برنامج دبلوم الوبائيات الحقلي

وضحت الوزارة أن شروط التقديم هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وكذلك يمكن قبول متقدم واحد من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى حصول المتقدم على بكالريوس الطب البشري أو الأسنان، كما يجب اجتياز احد الاختبارات القياسية لإجادة اللغة الانجليزية، والحصول على درجة لا تقل عن 6 في امتحان ILETS أو أي اختبار أخر يعادله، وكذلك إضافة توصيتين علميتين على الأقل، والتفرغ التام للدراسة، وقدرة المتقدم على العمل في الوبائيات الحقلي، وكذلك السفر إلى مناطق بعيدة.

ويمكن لمن يرغب في التقدم أن يرسل كافة المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]