شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة نجران» تسلم رخصة لمستثمر في مجال السياحة الزراعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نجران)

سلم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أمس بمقر الفرع، أحد المستثمرين في مجال السياحة الزراعية «أرياف»، رخصته بعد استيفاء الشروط.

وأشار آل مريح إلى ما تنعم به المنطقة من مقومات سياحية جعلها الخيار الأول للمستثمرين في مختلف الاستثمارات السياحية ومن بينها السياحة الزراعية «أرياف».

وأكد على المستثمرين في المجال السياحي التقيد بالحرفية المهنية وتقديم أفضل أنواع الخدمات والحفاظ على النظافة في دور الإيواء السياحي لخدمة الزائر والمقيم وفق أعلى المعايير المعمول بها في هذا المجال.