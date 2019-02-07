شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الباحة»: توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الباحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الباحة)تلقى مركز عمليات الدفاع المدني بالباحة تنبيهاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم, يفيد بتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها, مفيدةً أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً.
وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالمواطنين والمقيمين إلى الخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa عبر بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.