شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: التحالف الدولي لمحاربة داعش.. استعراض الانجازات.. وبحث التحديات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الالكتروني)قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شاركت في اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي عقد في واشنطن، وتم خلاله استعراض الإنجازات التي تحققت، وبحث التحديات المتبقية وكيفية التعامل معها".
وأضاف الجبير: نشأ التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في سبتمبر من العام 2014 وتكوّن من 12 دولة من بينها المملكة، واليوم بلغ عدد الدول المشاركة 79 دولة وهذا يؤكد إدراك المجتمع الدولي لأهمية التعاون في مواجهة التطرف والإرهاب.
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