، كلاكيت خامس مرة.. الملالي يفشلون في إطلاق قمر للفضاء.. علامات سوداء! ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق من قاعدة "مركز الخميني" وصورتان تكشفان ما حدث وما شاهده المحللون

للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تسعى إيران إلى إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، وفق ما أظهرت صورة فضائية نشرتها شركتان أمريكيتان متخصصتان في تحليل الصور، فيما يؤكد خبراء أن المحاولة الجديدة انتهت بالفشل كسابقتها.

ونشرت شركتا "ديجيتا غلوب"، و"بلانيت"، صباح اليوم الخميس، صورتين تظهر الأولى الصاروخ موجوداَ في المكان، فيما تظهر الصورة الثانية اختفاءه علاوة على وجود علامات سوداء في المكان وفق "سكاي نيوز".

وقالت الشركتان إن محاولة الإطلاق أجريت على الأرجح، الثلاثاء، من قاعدة شمالي إيران تحمل اسم "مركز الخميني للفضاء"، وأوضحت "بلانيت" أن الحروق، التي تأتي عادة بعد الإطلاق ، ظهرت بعد أيام من رصد نشاط في الموقع.

وقال المحلل البارز في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية، الذي قام بتحليل الصور، ديفيد شميلير: "شاهدنا على الأقل بعض إشارات الاحتراق على منصة الصاروخ، مما يدل على وقوع إطلاق".

لكن إيران لم تسارع إلى الإعلان عن تجربة الصاروخ والتزمت الصمت، مما يعزز فرضية فشله، وفق ما يعتقد شميلير وآخرون.

وقال الباحث الأمريكي إن خطأ ما حدث في مرحلة لاحقة من الرحلة، مضيفاً: "ارتفع الصاروخ وربما فشل في إدخال القمر الذي يحمله إلى المدار المحدد له"، وفق ما نقلت عنه الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية "NPR".

وفي حال تأكيد فشل المحاولة، فستكون الخامسة من نوعها في إيران في مجال إطلاق الصواريخ الفضائية منذ عام 2008.