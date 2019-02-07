، أهداف مشروعة.. شاهد كيف سحق "التحالف" 1000 حوثي متمرد باليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضربات موجعة للمليشيا واستهداف لمنصات الصواريخ والطائرات المسيرة

نشرت قيادة قوات "تحالف استعادة الشرعية باليمن" مقطع فيديو لأهداف مشروعة متنوعة في اليمن تمت خلال الأيام الماضية، وسحق من خلالها أكثر من ألف حوثي من المليشيا الإرهابية.

وتفصيلاً، فقد تضمن مقطع الفيديو أبزر وأهم العمليات النوعية والتي نفذها طيران قوات التحالف، حيث أظهر استهداف منصة لإطلاق صاروخ بالستي في محافظة صعدة مديرية الصفراء، وتدمير منصة إطلاق صورايخ بصعدة مديرية كتاف والبقع، واستهداف عناصر من مقاتلي المليشيا الحوثية وعناصر مسلحة بمديرية باقم، وحيران، وكتاف البقع.

وكشف المقطع عن استهداف مواقع في صعدة وحيران وحرض ودمر عربات نقل ذخيرة وإمداد وصاروخ من نوع "النجم الثاقب 2"، كما استهدف موقعاً لتخزين الطائرات المسيرة بمديرية سحار، بالإضافة لاستهداف أكثر من 19 عنصراً مقاتلاً تم قتلهم في وادي أبوجبارة، كما نجح في تدمير دبابة T-72 تابعة للمليشيا في محافظة حجة مديرية حرض".

يُشار إلى أن المتحدث باسم التحالف كان قد كشف، الاثنين الماضي، تفاصيل إحدى العمليات، التي أسفرت عن سقوط أكثر من 270 قتيلاً حوثيًّا في معسكر تدريبي بمديرية ضوران، وقامت المليشيا بالتستر على أعداد القتلى للمحافظة على الروح المعنوية لدى مقاتليها.

من جانبه، شهد وسم "#سحق_اكثر_من_الف_حوثي"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاعلاً من مئات المغردين وصل من خلاله للترند العالمي، حيث وصفوا عمليات التحالف الأخيرة بأنها الأكبر والأميز من ناحية دقة المعلومات التي لا تتعارض مع نصوص اتفاق استوكهولوم، وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني، لردع المتمردين من مليشيا الحوثي الإرهابية.