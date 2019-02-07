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ناشد المواطن أحمد بن عيسى غاوي، الجهات الأمنية إيجاد حل عاجل لتراكم المخالفات المرورية عليه؛ وذلك بعد أن سُرقت لوحات مركبته من أمام مقر سكنه، قبل 3 أسابيع؛ حيث تم رصد مخالفات مرورية بأكثر من 54 ألفاً منذ سرقتها.
وقال "غاوي" لـ"الخليج 365": "في صباح يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٥/ ١٤٤٠هـ، سُرقت لوحة سيارتي من أمام مقر سكني في حي العقيق بالرياض، وتم التبليغ مباشرة عبر "كلنا أمن" برقم بلاغ (١٧٠٨٩٩٣)، وراجعت عدة مرات مراكز الشرط والمرور؛ ولكن لم يتم إفادتي بأي شيء؛ علماً بأن المخالفات في ازدياد؛ حيث بلغت قيمتها 54300 ريال".
وناشد المواطن، عبر "الخليج 365"، الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل في عبث سارق لوحات مركبته؛ خصوصاً أنه لا يزال يرتكب المخالفات إلى هذه اللحظة.
سرقة لوحات سيارة مواطن بالرياض تُوقِعه في ورطة قيمتها 54 ألفاً!فهد كاملي الخليج 365 2019-02-07
ناشد المواطن أحمد بن عيسى غاوي، الجهات الأمنية إيجاد حل عاجل لتراكم المخالفات المرورية عليه؛ وذلك بعد أن سُرقت لوحات مركبته من أمام مقر سكنه، قبل 3 أسابيع؛ حيث تم رصد مخالفات مرورية بأكثر من 54 ألفاً منذ سرقتها.
وقال "غاوي" لـ"الخليج 365": "في صباح يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٥/ ١٤٤٠هـ، سُرقت لوحة سيارتي من أمام مقر سكني في حي العقيق بالرياض، وتم التبليغ مباشرة عبر "كلنا أمن" برقم بلاغ (١٧٠٨٩٩٣)، وراجعت عدة مرات مراكز الشرط والمرور؛ ولكن لم يتم إفادتي بأي شيء؛ علماً بأن المخالفات في ازدياد؛ حيث بلغت قيمتها 54300 ريال".
وناشد المواطن، عبر "الخليج 365"، الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل في عبث سارق لوحات مركبته؛ خصوصاً أنه لا يزال يرتكب المخالفات إلى هذه اللحظة.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
02:02 PM
مخالفات تتوالى عليه منذ 21 يوماً جراء عبث اللص.. أبلغ الشرطة ويناشد
ناشد المواطن أحمد بن عيسى غاوي، الجهات الأمنية إيجاد حل عاجل لتراكم المخالفات المرورية عليه؛ وذلك بعد أن سُرقت لوحات مركبته من أمام مقر سكنه، قبل 3 أسابيع؛ حيث تم رصد مخالفات مرورية بأكثر من 54 ألفاً منذ سرقتها.
وقال "غاوي" لـ"الخليج 365": "في صباح يوم الأربعاء الموافق ١٧/ ٥/ ١٤٤٠هـ، سُرقت لوحة سيارتي من أمام مقر سكني في حي العقيق بالرياض، وتم التبليغ مباشرة عبر "كلنا أمن" برقم بلاغ (١٧٠٨٩٩٣)، وراجعت عدة مرات مراكز الشرط والمرور؛ ولكن لم يتم إفادتي بأي شيء؛ علماً بأن المخالفات في ازدياد؛ حيث بلغت قيمتها 54300 ريال".
وناشد المواطن، عبر "الخليج 365"، الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل في عبث سارق لوحات مركبته؛ خصوصاً أنه لا يزال يرتكب المخالفات إلى هذه اللحظة.
، سرقة لوحات سيارة مواطن بالرياض تُوقِعه في ورطة قيمتها 54 ألفاً! ،
المصدر : الخليج 365
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