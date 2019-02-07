، "باحث المستقبل".. اتفاقية بين جامعة شقراء وإدارة التعليم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات وتنمية المهارات البحثية

وقّعت جامعة شقراء وإدارة التعليم بمحافظة شقراء اتفاقية بعنوان "باحث المستقبل" لتدريب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

ووُقعت الاتفاقية بين عمادة البحث العلمي في الجامعة من جهة، وبين إدارة التعليم بشقراء من جهة أخرى، حيث تلتزم جامعة شقراء بتدريب طلاب وطالبات التعليم العام؛ لتهيئتهم وتنمية مهاراتهم البحثية حتى يكونوا مؤهلين في المسابقات المحلية والدولية.

وأوضحت الجامعة أن توقيع الاتفاقية جاء لتوثيق الشراكة المجتمعية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي في سبيل مساهماتها المتنوعة في تنمية وصقل المواهب الوطنية.