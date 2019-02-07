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وقّعت جامعة شقراء وإدارة التعليم بمحافظة شقراء اتفاقية بعنوان "باحث المستقبل" لتدريب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
ووُقعت الاتفاقية بين عمادة البحث العلمي في الجامعة من جهة، وبين إدارة التعليم بشقراء من جهة أخرى، حيث تلتزم جامعة شقراء بتدريب طلاب وطالبات التعليم العام؛ لتهيئتهم وتنمية مهاراتهم البحثية حتى يكونوا مؤهلين في المسابقات المحلية والدولية.
وأوضحت الجامعة أن توقيع الاتفاقية جاء لتوثيق الشراكة المجتمعية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي في سبيل مساهماتها المتنوعة في تنمية وصقل المواهب الوطنية.
"باحث المستقبل".. اتفاقية بين جامعة شقراء وإدارة التعليمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
وقّعت جامعة شقراء وإدارة التعليم بمحافظة شقراء اتفاقية بعنوان "باحث المستقبل" لتدريب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
ووُقعت الاتفاقية بين عمادة البحث العلمي في الجامعة من جهة، وبين إدارة التعليم بشقراء من جهة أخرى، حيث تلتزم جامعة شقراء بتدريب طلاب وطالبات التعليم العام؛ لتهيئتهم وتنمية مهاراتهم البحثية حتى يكونوا مؤهلين في المسابقات المحلية والدولية.
وأوضحت الجامعة أن توقيع الاتفاقية جاء لتوثيق الشراكة المجتمعية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي في سبيل مساهماتها المتنوعة في تنمية وصقل المواهب الوطنية.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
01:57 PM
تهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات وتنمية المهارات البحثية
وقّعت جامعة شقراء وإدارة التعليم بمحافظة شقراء اتفاقية بعنوان "باحث المستقبل" لتدريب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
ووُقعت الاتفاقية بين عمادة البحث العلمي في الجامعة من جهة، وبين إدارة التعليم بشقراء من جهة أخرى، حيث تلتزم جامعة شقراء بتدريب طلاب وطالبات التعليم العام؛ لتهيئتهم وتنمية مهاراتهم البحثية حتى يكونوا مؤهلين في المسابقات المحلية والدولية.
وأوضحت الجامعة أن توقيع الاتفاقية جاء لتوثيق الشراكة المجتمعية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي في سبيل مساهماتها المتنوعة في تنمية وصقل المواهب الوطنية.
، "باحث المستقبل".. اتفاقية بين جامعة شقراء وإدارة التعليم ،
المصدر : الخليج 365
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