، سخونة في كوكب الأرض.. تقارير علمية تحذّر: ارتفاع حرارته خطير! ،

محمد بن مسعود - الدمام - من حرائق غابات كاليفورنيا وأوروبا إلى جفاف إفريقيا وفيضانات الهند

كشفت تقارير علمية أن العام الماضي كان رابع أكثر الأعوام سخونة منذ بدء تسجيل حرارة الأرض في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وحذّرت التقارير من مزيد من السخونة في الأعوام المقبلة.

وتفصيلاً، ذكر تقريران لكل من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والأمم المتحدة، أن عام 2018 كان رابع أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق؛ وفق "سكاي نيوز".

وأشارا إلى ما يتسبب به التطرف المناخي الذي تمرّ به الكرة الأرضية في السنوات الأخيرة، مثل اندلاع الحرائق بصورة أكبر وأكثر انتشاراً، وما يتبعها من حالات صقيع شديدة تشهدها بعض مناطق العالم.

وقال تقرير الأمم المتحدة: إن التوقعات تشير إلى أن ارتفاع الحرارة يقترب من مستويات تعتبرها معظم الحكومات خطيرة على كوكب الأرض؛ وفقاً لما ذكرته "رويترز".

ومن بين الأحوال الجوية المتطرفة التي شهدها العام الماضي على سبيل المثال، حرائق الغابات في كاليفورنيا واليونان ودول أوروبية أخرى، والجفاف في جنوب إفريقيا بالإضافة إلى الفيضانات التي شهدتها ولاية كيرالا الهندية.

يشار إلى أن المستويات القياسية من انبعاثات الغازات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري بشكل أساسي تتسبب في حبس مزيد من الحرارة داخل الغلاف الجوي؛ الأمر الذي يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الاحتباس الحراري" وظاهرة البيت الزجاجي.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، مستندة إلى بيانات صادرة عن هيئات الأرصاد الأمريكية والبريطانية واليابانية والأوروبية: إن متوسط درجات حرارة سطح الأرض العام الماضي كان أعلى بمقدار درجة مئوية عن مستوياته قبل الثورة الصناعية؛ بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، أن "أحرّ 20 عاماً مسجلة كانت خلال الأعوام الاثنين والعشرين الماضية".