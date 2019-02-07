، توقعات بهطول أمطار على الباحة ومحافظاتها و"المدني" يحذّر ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تبدأ في الساعة الواحدة ظهراً وتستمر إلى التاسعة مساءً

تلقى مركز عمليات الدفاع المدني بالباحة، تنبيهاً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، يفيد بتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على: (مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها).

وأفاد المركز بأن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنّب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم.

وحث الجميع على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa عبر بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.