محمد بن مسعود - الدمام - خلل قد يتطور لتسرب بزيت الفرامل وتماسّ كهربائي وخطر نشوب حريق أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم عن استدعاء 1207 مركبات نيسان "MAXIMA 2016 – 2017" بسبب خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل "ABS". وذكرت الوزارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل؛ مما يزيد من احتمالية حدوث تماسّ كهربائي وخطر نشوب حريق. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. ونصحت "التجارة" بعدم قيادة المركبة في حال استمرار ظهور الإشارة التحذيرية "ABS" لأكثر من 10 ثوان بعد تشغيل المركبة. "التجارة" تستدعي 1207 سيارات نيسان وتنصح بعدم قيادتها في هذه الحالة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم عن استدعاء 1207 مركبات نيسان "MAXIMA 2016 – 2017" بسبب خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل "ABS". وذكرت الوزارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل؛ مما يزيد من احتمالية حدوث تماسّ كهربائي وخطر نشوب حريق. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. ونصحت "التجارة" بعدم قيادة المركبة في حال استمرار ظهور الإشارة التحذيرية "ABS" لأكثر من 10 ثوان بعد تشغيل المركبة. 07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440 01:29 PM خلل قد يتطور لتسرب بزيت الفرامل وتماسّ كهربائي وخطر نشوب حريق خلل قد يتطور لتسرب بزيت الفرامل وتماسّ كهربائي وخطر نشوب حريق أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم عن استدعاء 1207 مركبات نيسان "MAXIMA 2016 – 2017" بسبب خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل "ABS". وذكرت الوزارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل؛ مما يزيد من احتمالية حدوث تماسّ كهربائي وخطر نشوب حريق. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل من أجل إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. ونصحت "التجارة" بعدم قيادة المركبة في حال استمرار ظهور الإشارة التحذيرية "ABS" لأكثر من 10 ثوان بعد تشغيل المركبة. ، "التجارة" تستدعي 1207 سيارات نيسان وتنصح بعدم قيادتها في هذه الحالة ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تستدعي 1207 سيارات نيسان وتنصح بعدم قيادتها في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.