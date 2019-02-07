، مذكرة تفاهم بين جامعتيْ تبوك والمجمعة لتبادل التجارب والخبرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قام مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، وعدد من منسوبيها، بزيارة لجامعة المجمعة؛ للاطلاع على إمكاناتها وتجهيزاتها وخططها، وما لديها من جانب الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتوقيع مذكرة تعاون بهذا الخصوص؛ في إطار التكامل الدائم بين الجامعات السعودية والتعاون المستمر في عدد من المجالات وتبادل التجارب والخبرات.

كان في استقبال الوفد الزائر، مديرُ الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، ومديرو الإدارات.

وفور وصول الضيوف، تَوَجّه الجميع لمقر الحفل المُعَد بهذه المناسبة في قاعة التشريفات بمبنى إدارة الجامعة؛ حيث رحّب "المقرن" بمدير جامعة تبوك والوفد المرافق له، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة.

وأعرب "المقرن" عن سروره بهذه الزيارة؛ معتبراً أن النجاح هو شراكة بين مؤسسات الوطن، وذكر أن هذا اليوم الأمثل لتبادل الخبرات واكتشاف المنجزات في الجامعتين؛ مضيفاً أن الجامعة تفخر بأنها تعتبر أن جميع منسوبي الجامعات السعودية شركاء حقيقيون لها في تبادل الخبرات والتعاون فيما لدى كل طرف من تلك الجامعات.

وأكد أن ما تُحققه الجامعة هو جزء من واجباتها، وبصناعة أيدي شباب سعودي من منسوبيها الذين تفخر الجامعة بهم، كما أعرب عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة الأهداف المنشودة للجانبين، وأن تكون بداية لزيارات دورية بين منسوبي الجامعتين لتبادل التجارب والخبرات، والمساهمة في تحقيق الأهداف.

وألقى مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، كلمةً قدّم فيها شكره لمدير جامعة المجمعة ومنسوبيها على حفاوة الاستقبال، وأشار إلى أن جامعة المجمعة ستكمل عشر سنوات من التميز والاستقرار في البناء والتطوير بشكل كبير جداً.

وتم توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين من قِبَل مدير الجامعة ومدير جامعة تبوك، والتي كانت حول تعزيز التعاون بين الجامعتين في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي؛ للاستفادة من الخبرات والإمكانات لدى جامعة المجمعة.