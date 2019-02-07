محمد بن مسعود - الدمام - تصحبها رياح نشطة وتشمل "العلا ومهد الذهب وينبع" حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

وتضمن التنبيه "المدينة المنورة، العلا، ينبع، مهد الذهب، الحناكية، الرايس، بدر، خيبر، العيص، والأجزاء المجاورة". "الأرصاد": أمطار رعدية بالمدينة تستمر للسبت صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07 حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

وتضمن التنبيه "المدينة المنورة، العلا، ينبع، مهد الذهب، الحناكية، الرايس، بدر، خيبر، العيص، والأجزاء المجاورة". 07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440 12:58 PM تصحبها رياح نشطة وتشمل "العلا ومهد الذهب وينبع" تصحبها رياح نشطة وتشمل "العلا ومهد الذهب وينبع" حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

وتضمن التنبيه "المدينة المنورة، العلا، ينبع، مهد الذهب، الحناكية، الرايس، بدر، خيبر، العيص، والأجزاء المجاورة". ، "الأرصاد": أمطار رعدية بالمدينة تستمر للسبت ،

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