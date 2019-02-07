، "بيبان المدينة".. "فيصل بن سلمان" ووزير التجارة يطلعان على تسهيلات "المواصفات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمعا لشرح عن دعم المنشآت الصغيرة و"سابر".. و"القصبي": رفع مستوى الجودة هدفنا

اطلع أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على جهود الهيئة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بعد أن استمعا لشرح عن تلك الجهود من محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أثناء تفقدهما لجناح هيئة المواصفات المشارك في ملتقى "بيبان المدينة".

واستمع أمير منطقة المدينة ووزير التجارة إلى شرح من محافظ هيئة المواصفات، عن منصة "سابر" ودورها في تسهيل إجراءات شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي؛ علاوة على رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق، وجهود الهيئة في رفع مستوى سلامة المنتجات بالسوق.

وأوضح "القصبي" أن الهيئة حريصة على المساهمة في رفع مستوى جودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سواء الصناعية أو الخدمية، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تقديم المشورة الفنية والتوعوية في مجالات التقييس، وأنشطة تقويم المطابقة، ومتطلبات المطابقة الفنية الواردة في التشريعات واللوائح الفنية، وبناء الشراكات مع هيئات التقييس في الدول المستهدفة؛ لمواءمة متطلباتها مع المنتجات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية.

وأشار إلى أن الهيئة تتطلع من خلال جهودها لدعم القدرة التنافسية لتلك المنشآت وما تقدمه من خدمات على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى ذلك فإن الهيئة تقدم الدعم فيما يتعلق بتعزيز فرص استهداف تلك المخرجات للأسواق المحلية والدولية، ويتم ذلك الدعم عن طريق توفير جميع متطلبات السلطات الرقابية وخفض نسبة العوائق الفنية التي قد تؤثر على فرص الاستثمار في ذلك المنتج أو الخدمة.

يُذكر أن هيئة المواصفات تشارك في فعاليات ملتقى "بيبان المدينة"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نسخته الخامسة تحت شعار "للطموح فكرة وللنجاح بيبان"؛ وذلك بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة.