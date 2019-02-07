الخبير الحصيني: منخفض جوي ماطر يتقدم نحو عدة مناطق

أوضح الباحث في الطقس، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أن المنخفض الجوي تقدم باتجاه شمال المملكة، مصحوبًا بحالة ماطرة.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن المنخفض الجوي يتقدم نحو بلادنا فجر هذا اليوم، وهو يؤثر على أقصى منطقتي تبوك والحدود الشمالية، يرافقه سحب على ارتفاعات مختلفة، بعضها رعدي ممطر.

وتوقع الباحث في الطقس توسّع الحالة الممطرة؛ لتشمل معظم مدن تبوك ثم الشمالية ثم الجوف فالمدينة المنورة، بأمطار من خفيفة إلى غزيرة. وكان الحصيني توقع في تغريدات سابقة، أمس الأربعاء، تقلبات جوية تشمل رياحًا مع غبار وأمطار وارتفاع في درجات الحرارة ثم انخفاض للحرارة، يرافق ذلك تشكل سحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر مع حبات برد وصواعق.

وأضاف أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وبرد، ومن المتوقع أن تشمل أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى ثم الشرقية، قد تكون غزيرة على أجزاء من تبوك والمدينة وغرب حائل وغرب القصيم مع فرصة جريان الأودية، ناصحًا بالابتعاد عن مجاري الأودية.

كما توقع الباحث في الطقس، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، يومي الخميس والجمعة، على معظم مدن تبوك والحدود الشمالية والجوف وغرب منطقة حائل وأجزاء من منطقة مكة وجنوب مكة ومرتفعات عسير وجازان.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد، وتسبق برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وحول حالة البحر الأحمر، توقعت الهيئة أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 20-40 كم/ ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.