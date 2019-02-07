السعودية اليوم / بلدية الخبر توقف ١٢ عربة "فود ترك" مخالفة للاشتراطات البلدية



الدمام 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

أوقفت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخبر خلال اليومين الماضيين، 12 عربة للأطعمة المتنقلة "فود ترك" مخالفة لاشتراطات البلدية، وذلك ضمن حملة ميدانية بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من التزامها بالأنظمة التي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن العربات التي تمت زيارتها في المحافظة من قبل المراقبين المتجولين بلغت ٣٥ عربة ، مشيراً إلى رصد عدة مخالفات منها العمل دون ترخيص، وتشغيل عمالة أجنبية بشكل مخالف، مما أدى إلى إيقاف ١٢ عربة عن العمل والزامها بمراجعة البلدية للتحقق من اكتمال الاشتراطات قبل السماح لها بممارسة العمل.

وأبان المهندس الزايدي أن البلدية خصصت ٥ مواقع لعربات الأطعمة يمكن الترخيص الفوري لها حال اكتمال التجهيزات والالتزام بالاشتراطات النظامية، منوهاً بضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تطبق العقوبات على جميع المخالفين.

// انتهى //

13:55ت م

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الدمام 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأوقفت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخبر خلال اليومين الماضيين، 12 عربة للأطعمة المتنقلة "فود ترك" مخالفة لاشتراطات البلدية، وذلك ضمن حملة ميدانية بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والتأكد من التزامها بالأنظمة التي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".وأوضح رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن العربات التي تمت زيارتها في المحافظة من قبل المراقبين المتجولين بلغت ٣٥ عربة ، مشيراً إلى رصد عدة مخالفات منها العمل دون ترخيص، وتشغيل عمالة أجنبية بشكل مخالف، مما أدى إلى إيقاف ١٢ عربة عن العمل والزامها بمراجعة البلدية للتحقق من اكتمال الاشتراطات قبل السماح لها بممارسة العمل.وأبان المهندس الزايدي أن البلدية خصصت ٥ مواقع لعربات الأطعمة يمكن الترخيص الفوري لها حال اكتمال التجهيزات والالتزام بالاشتراطات النظامية، منوهاً بضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تطبق العقوبات على جميع المخالفين.// انتهى //13:55ت م0078

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