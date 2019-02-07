السعودية اليوم / فرع وزارة العمل بجدة يعقد اللقاء الثاني لتوطين الشركات العاملة بمطار الملك عبدالعزيز



جدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, اللقاء الثاني لتوطين الشركات المشغلة والعاملة بمطار الملك عبدالعزيز، بحضور عددٍ من مديري الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية والغرفة التجارية والصناعية بجدة ولجنة التوطين بمحافظة جدة، وذلك بمقر الوزارة في محافظة جدة.

وأكد مدير عام فرع الوزارة عبدالله آل طاوي أن التوطين ضرورة ملحة, ومن أهم الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مشيراً أنه لن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجميع وتوحيد الجهود بين الوزارة وأصحاب العمل الشريك الحقيقي في ذلك.

يُذكر أن الورشة شهدت عدة مداخلات وتفاعلاً كبيراً من مديري الشركات ومديري الموارد البشرية بهذا اللقاء.

// انتهى //

13:46ت م

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جدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسعقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم, اللقاء الثاني لتوطين الشركات المشغلة والعاملة بمطار الملك عبدالعزيز، بحضور عددٍ من مديري الموارد البشرية وصندوق الموارد البشرية والغرفة التجارية والصناعية بجدة ولجنة التوطين بمحافظة جدة، وذلك بمقر الوزارة في محافظة جدة.وأكد مدير عام فرع الوزارة عبدالله آل طاوي أن التوطين ضرورة ملحة, ومن أهم الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مشيراً أنه لن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجميع وتوحيد الجهود بين الوزارة وأصحاب العمل الشريك الحقيقي في ذلك.يُذكر أن الورشة شهدت عدة مداخلات وتفاعلاً كبيراً من مديري الشركات ومديري الموارد البشرية بهذا اللقاء.// انتهى //13:46ت م0077

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