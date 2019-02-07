السعودية اليوم / غرفة القريات تبحث تسهيل إجراءات القطاع الخاص مع جمرك الحديثة وهيئة الغذاء



سكاكا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

بحث مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة القريات مع منفذ جمرك الحديثة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على تذليلها, وبحث سبل التعاون المشترك في تحقيق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس إدارة غرفة القريات محمد عتيق الرويلي, بمدير عام جمرك منفذ الحديثة عبدالرزاق محمد الزهراني بمقر المنفذ.

واطلع الجانبان على آلية منصة الفسح الجمركي، التي أسهمت في تسريع الإجراءات للقطاع الخاص بما يضمن ازدهار سوق العمل.

وأشاد الرويلي بما لمسه خلال زيارته لإدارة منفذ الجمرك الحديثة من تطور ملحوظ وتسهيل إنهاء إجراءات البضائع وما يتعلق بالتجارة.

كما عقد رئيس غرفة القريات اجتماعاً بمدير هيئة الغذاء والدواء بالمحافظة حاتم عيد الشراري, ناقشا خلاله دور الهيئة فيما يخص القطاع الخاص من فئة تجارة المواد الغذائية والطبية ودعم الأسر المنتجة من خلال إقامة ورش عمل توعوية ومنح تراخيص مزاولة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

// انتهى //

13:45ت م

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سكاكا 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسبحث مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة القريات مع منفذ جمرك الحديثة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على تذليلها, وبحث سبل التعاون المشترك في تحقيق رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس إدارة غرفة القريات محمد عتيق الرويلي, بمدير عام جمرك منفذ الحديثة عبدالرزاق محمد الزهراني بمقر المنفذ.واطلع الجانبان على آلية منصة الفسح الجمركي، التي أسهمت في تسريع الإجراءات للقطاع الخاص بما يضمن ازدهار سوق العمل.وأشاد الرويلي بما لمسه خلال زيارته لإدارة منفذ الجمرك الحديثة من تطور ملحوظ وتسهيل إنهاء إجراءات البضائع وما يتعلق بالتجارة.كما عقد رئيس غرفة القريات اجتماعاً بمدير هيئة الغذاء والدواء بالمحافظة حاتم عيد الشراري, ناقشا خلاله دور الهيئة فيما يخص القطاع الخاص من فئة تجارة المواد الغذائية والطبية ودعم الأسر المنتجة من خلال إقامة ورش عمل توعوية ومنح تراخيص مزاولة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.// انتهى //13:45ت م0076

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