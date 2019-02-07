اقتصادي / محافظ مصرف ليبيا المركزى يبحث مع نائبة المبعوث الأممي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي



طرابلس 02 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم في مكتبه ، مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية إلى ليبيا ستيفاني وليامز.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان صادر عنه اليوم، إن "اللقاء يأتي في إطار التواصل مع البعثة الأُممية، وبحت آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتدقيق على المركزي والترتيبات المالية لسنة 2019".

واعتمد المجلس الرئاسي، العام الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

// انتهى //

13:42ت م

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طرابلس 02 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسالتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم في مكتبه ، مع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية إلى ليبيا ستيفاني وليامز.وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان صادر عنه اليوم، إن "اللقاء يأتي في إطار التواصل مع البعثة الأُممية، وبحت آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتدقيق على المركزي والترتيبات المالية لسنة 2019".واعتمد المجلس الرئاسي، العام الماضي، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.// انتهى //13:42ت م0074

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