اقتصادي / سياحة نجران تسلم رخصة لمستثمر في مجال السياحة الزراعية



نجران 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

سلم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أمس بمقر الفرع ، أحد المستثمرين في مجال السياحة الزراعية "أرياف"، رخصته بعد استيفاء الشروط .

وأشار آل مريح إلى ما تنعم به المنطقة من مقومات سياحية جعلها الخيار الأول للمستثمرين في مختلف الاستثمارات السياحية ومن بينها السياحة الزراعية "أرياف".

وأكد على المستثمرين في المجال السياحي التقيد بالحرفية المهنية وتقديم أفضل أنواع الخدمات والحفاظ على النظافة في دور الإيواء السياحي لخدمة الزائر والمقيم وفق أعلى المعايير المعمول بها في هذا المجال.

// انتهى //

13:38ت م

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نجران 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسسلم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أمس بمقر الفرع ، أحد المستثمرين في مجال السياحة الزراعية "أرياف"، رخصته بعد استيفاء الشروط .وأشار آل مريح إلى ما تنعم به المنطقة من مقومات سياحية جعلها الخيار الأول للمستثمرين في مختلف الاستثمارات السياحية ومن بينها السياحة الزراعية "أرياف".وأكد على المستثمرين في المجال السياحي التقيد بالحرفية المهنية وتقديم أفضل أنواع الخدمات والحفاظ على النظافة في دور الإيواء السياحي لخدمة الزائر والمقيم وفق أعلى المعايير المعمول بها في هذا المجال.// انتهى //13:38ت م0073

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