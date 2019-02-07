السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يستقبل نائب وزير النقل لشؤون الطرق



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان.

واستعرض المهندس الدلامي سير عمل مشروعات الطرق في منطقة الرياض وآخر التطورات الفنية والتقنية.

وبحث سمو أمير منطقة الرياض أبرز المعوقات والحلول المطروحة لعدد من المشروعات وسبل تنفيذها وإنجازها.

وأشار نائب وزير النقل أن بعض المشروعات جاري العمل على تحسينها وبذل الجهود وتنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ومتابعتهم المباشرة.

حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.

// انتهى //

13:37ت م

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الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه اليوم، معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان.واستعرض المهندس الدلامي سير عمل مشروعات الطرق في منطقة الرياض وآخر التطورات الفنية والتقنية.وبحث سمو أمير منطقة الرياض أبرز المعوقات والحلول المطروحة لعدد من المشروعات وسبل تنفيذها وإنجازها.وأشار نائب وزير النقل أن بعض المشروعات جاري العمل على تحسينها وبذل الجهود وتنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ومتابعتهم المباشرة.حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين عام مجلس المنطقة المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان.// انتهى //13:37ت م0072

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