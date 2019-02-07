

مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

شرعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإنارة في تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسية بمخططات ولي العهد 3,2 بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى .

وقامت إدارة الإنارة بتركيب (581) عامود إنارة بإرتفاع (12) مترا تحمل (1162) فانوس ليد بقدرة (249) واط و (14) لوحة توزيع بقدرة (200) أمبير ، بالإضافة إلى تمديد كايبل كهربائية بطول (26500) متر .

وأكدت الأمانة أن العمل جار للرفع باحتياجات الأحياء والمخططات من الإنارة في إطار العمل المستمر لتطوير شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة .

// انتهى //

13:36ت م

0071



مكة المكرمة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسشرعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإنارة في تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسية بمخططات ولي العهد 3,2 بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى .وقامت إدارة الإنارة بتركيب (581) عامود إنارة بإرتفاع (12) مترا تحمل (1162) فانوس ليد بقدرة (249) واط و (14) لوحة توزيع بقدرة (200) أمبير ، بالإضافة إلى تمديد كايبل كهربائية بطول (26500) متر .وأكدت الأمانة أن العمل جار للرفع باحتياجات الأحياء والمخططات من الإنارة في إطار العمل المستمر لتطوير شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة .// انتهى //13:36ت م0071

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إنارة الشوارع الرئيسية بمخططات ولي العهد 2 و 3 بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.