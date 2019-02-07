السعودية اليوم / جامعة نجران تنظم معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسرطان



نجران 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة نجران، ممثلة في لجنة الأنشطة الطلابية، بكلية العلوم الطبية التطبيقية للطالبات أمس، معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسرطان بهدف رفع الوعي عن مخاطر المرض، وإمكانية التعايش معه.

واحتوى المعرض على عروض مرئية توضح أنواع مرض السرطان، وأعراض بدايته ومسبباته، وإيضاح الحقائق وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله، إضافة إلى توزيع منشورات توعوية للكشف عند المرض مبكراً، وكيفية الحد منه.

// انتهى //

13:27ت م

0069



نجران 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران، ممثلة في لجنة الأنشطة الطلابية، بكلية العلوم الطبية التطبيقية للطالبات أمس، معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسرطان بهدف رفع الوعي عن مخاطر المرض، وإمكانية التعايش معه.واحتوى المعرض على عروض مرئية توضح أنواع مرض السرطان، وأعراض بدايته ومسبباته، وإيضاح الحقائق وتصحيح المفاهيم الخاطئة حوله، إضافة إلى توزيع منشورات توعوية للكشف عند المرض مبكراً، وكيفية الحد منه.// انتهى //13:27ت م0069

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