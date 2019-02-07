السعودية اليوم / التدريب التقني بالرياض يعقد اللقاء الدوري للوحدات التدريبية



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اللقاء الدوري لقيادات الوحدات التدريبية بمنطقة الرياض، الهادف إلى مناقشة عدد من القضايا التدريبية بحضور عمداء وعميدات الكليات التقنية ومديري المعاهد الصناعية التي تصل إلى 32 وحدة تدريبية بنين وبنات.

وتأتي هذه اللقاءات الدورية بغية رفع جودة العملية التدريبية وخدمة المجتمع،بما يسهم في رفع كفاءة وجودة التدريب لمنسوبي ومتدربي الوحدات التدريبية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل،أن الاجتماع ناقش المبادرة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني " فرص العمل للخريجين " بمسمى "فرصة عمل لكل خريج" وجرى استعراض بعض التجارب التي طبقتها الوحدات التدريبية بالمنطقة من خلال معارض التوظيف الدورية خلال الفصلين التدريبين الأول والثاني للعام التدريبي 1439 / 1440 هـ . مع التأكيد على وضع برامج خاصة داخل كل وحدة تدريبية لتطوير شراكات الوحدات مع الجهات الحكومية والأهلية من أجل توفير فرص عمل لخريجي وحدات المنطقة .

وأكد المقبل على متابعة تطبيق منهجية الجودة الداخلية التي تسهم في رفع مستوى التدريب وتأهيل متدربي الوحدات عبر البرامج المتاحة في مختلف مستويات التدريب .

// انتهى //

13:25ت م

0068



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اللقاء الدوري لقيادات الوحدات التدريبية بمنطقة الرياض، الهادف إلى مناقشة عدد من القضايا التدريبية بحضور عمداء وعميدات الكليات التقنية ومديري المعاهد الصناعية التي تصل إلى 32 وحدة تدريبية بنين وبنات.وتأتي هذه اللقاءات الدورية بغية رفع جودة العملية التدريبية وخدمة المجتمع،بما يسهم في رفع كفاءة وجودة التدريب لمنسوبي ومتدربي الوحدات التدريبية.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل،أن الاجتماع ناقش المبادرة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني " فرص العمل للخريجين " بمسمى "فرصة عمل لكل خريج" وجرى استعراض بعض التجارب التي طبقتها الوحدات التدريبية بالمنطقة من خلال معارض التوظيف الدورية خلال الفصلين التدريبين الأول والثاني للعام التدريبي 1439 / 1440 هـ . مع التأكيد على وضع برامج خاصة داخل كل وحدة تدريبية لتطوير شراكات الوحدات مع الجهات الحكومية والأهلية من أجل توفير فرص عمل لخريجي وحدات المنطقة .وأكد المقبل على متابعة تطبيق منهجية الجودة الداخلية التي تسهم في رفع مستوى التدريب وتأهيل متدربي الوحدات عبر البرامج المتاحة في مختلف مستويات التدريب .// انتهى //13:25ت م0068

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