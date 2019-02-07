السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بعسير يتفقد بعض المساجد والجوامع بأبها



أبها 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أمس، بعض الجوامع والمساجد بمدينة أبها وبعض المساجد الأثرية.

وتأتي الجولة ضمن الأعمال التفقدية التي وجه بها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للوقوف على احتياجات بيوت الله وكل مايتعلق بها.

// انتهى //

13:22ت م

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أبها 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أمس، بعض الجوامع والمساجد بمدينة أبها وبعض المساجد الأثرية.وتأتي الجولة ضمن الأعمال التفقدية التي وجه بها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والأرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للوقوف على احتياجات بيوت الله وكل مايتعلق بها.// انتهى //13:22ت م0066

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