السعودية اليوم / رئيس الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عُمان يزور المتحف الوطني



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

قام معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان ناصر بن هلال المعولي والوفد المرافق له، بزيارة للمتحف الوطني بالعاصمة الرياض .

وتجول معاليه والوفد المرافق، بين أركان المتحف وأقسامه المتنوعه، وشاهدوا المعرض الكوري الزائر "رحلة آسرة الى الحضارة الكورية"، والمقام حالياً في قلب المتحف الوطني، مبدياً إعجابه بما شاهده من تعاون وتبادل ثقافي بين المملكة والمتاحف العالمية.

وأشاد المعولي، بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في وضع اللمسات المتحفية وطريقة العرض وتوزيع الأجنحة، مثمناً بالوقت ذاته، دور الهيئة في الاهتمام بآثار المملكة والتراث الوطني والحضاري على حد سواء.

// انتهى //

13:19ت م

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الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسقام معالي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان ناصر بن هلال المعولي والوفد المرافق له، بزيارة للمتحف الوطني بالعاصمة الرياض .وتجول معاليه والوفد المرافق، بين أركان المتحف وأقسامه المتنوعه، وشاهدوا المعرض الكوري الزائر "رحلة آسرة الى الحضارة الكورية"، والمقام حالياً في قلب المتحف الوطني، مبدياً إعجابه بما شاهده من تعاون وتبادل ثقافي بين المملكة والمتاحف العالمية.وأشاد المعولي، بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في وضع اللمسات المتحفية وطريقة العرض وتوزيع الأجنحة، مثمناً بالوقت ذاته، دور الهيئة في الاهتمام بآثار المملكة والتراث الوطني والحضاري على حد سواء.// انتهى //13:19ت م0064

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