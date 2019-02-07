السعودية اليوم / "أساسيات استخدام الحاسب الآلي " دورة تدريبية بتنمية الشقيق غداً



الشقيق 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب غداً، دورة تدريبية بعنوان " أساسيات الحاسب الآلي "، وذلك على مسرح اللجنة بمدينة الشقيق.

وتتناول الدورة التي تستهدف خريجي الثانوية العديد من المحاور أهمها، التعريف بأساسيات الحاسب الآلي وأقسامه، وأهم البرامج الملحقة فيه - مثل برنامج معالج النصوص word وبرنامج الجداول الإلكترونية Excel وبرنامج العروض التقديمية power point ، وطرق عملها ومزاياها واستخداماتها وارتباطات كل برنامج وأدوات التحكم فيه، مع استعراض تلك الأساسيات نظرياً مع المتدربات وتدريبهن على استخدامها بالتطبيق العملي.

// انتهى //

13:18ت م

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الشقيق 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب غداً، دورة تدريبية بعنوان " أساسيات الحاسب الآلي "، وذلك على مسرح اللجنة بمدينة الشقيق.وتتناول الدورة التي تستهدف خريجي الثانوية العديد من المحاور أهمها، التعريف بأساسيات الحاسب الآلي وأقسامه، وأهم البرامج الملحقة فيه - مثل برنامج معالج النصوص word وبرنامج الجداول الإلكترونية Excel وبرنامج العروض التقديمية power point ، وطرق عملها ومزاياها واستخداماتها وارتباطات كل برنامج وأدوات التحكم فيه، مع استعراض تلك الأساسيات نظرياً مع المتدربات وتدريبهن على استخدامها بالتطبيق العملي.// انتهى //13:18ت م0063

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