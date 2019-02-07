شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منحة المشتقات البترولية إلى المكلا والان نبدء بالتفاصيل

وصلت سفينة Pearl of Crater من ميناء عدن، إلى ميناء المكلا محملة بِـ3,500 طن مازوت ضمن منحة المشتقات النفطية السعودية، وكان في استقبال الشحنة محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني.



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