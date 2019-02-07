شكرا لقرائتكم بدر بن سلطان يصل الجموم للقاء الأهالي واستقبال ذوي شهداء الواجب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وصل أمير منطقة مكة بالنيابة بدر بن سلطان إلى محافظة الجموم، ضمن زيارة يتخللها لقاء مع الأهالي، واستقبال ذوي شهداء الواجب، كما يطلع على المشاريع في المنطقة.

ويلتقي الأمير بدر بن سلطان أهالي المحافظة للاستماع إلى مطالبهم، كما يلتقي ذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، ويستعرض مع المسؤولين المشاريع المنجزة، والمعتمدة، والجاري تنفيذها، والمتأخرة.

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