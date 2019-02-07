الان تتابع “الجوازات”: يلزم سريان صلاحية هوية مقيم للتمكن من إلغاء التأشيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت المديرية العامة للجوازات السعودية، بأنه يجب أن توجد هوية مقيم سارية ليتمكن الشخص المقيم من إلغاء التأشيرة. وردت “الجوازات” على استفسار موجه إليها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” بخصوص إلغاء تأشيرة خروج نهائي مر على إصدارها 70 يوما. ونش حساب “الجوازات” ردا على السؤال يتضمن أنه “يلزم سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إلغاء التأشيرة وغرامة انتهاء التأشيرة ١٠٠٠ ريال”.

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