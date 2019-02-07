الان تتابع التعليم تفاجئ المعلمين.. احتساب الغياب في حركة النقل من مدارس المعلم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: فاجأت وزارة التعليم المعلمين بإحتساب الغياب في حركة النقل من مدارس المعلم. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإن الإدارة العامة لشؤون المعلمين قد أبلغت جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية أن أيام الغياب في المفاضلة لمتقدمي حركة النقل ستحسب كمارصدت في النظام من مدارس المعلم التي عمل بها أساسيًا أو مندوبا خلال الفترة المنصوص عليها في التعميم.

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تفاجئ المعلمين.. احتساب الغياب في حركة النقل من مدارس المعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.