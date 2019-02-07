«التجارة» تستدعي 1207 سيارة.. وتحذر من قيادتها حال ظهور إشارة ABS

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1207 مركبة من نوع نيسان «ماكسيما» موديل (2016-2017) بسبب وجود خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل ABS قر يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل ما يزيد احتمالية حدوث التماس كهربائي وخطر نشوب حريق. أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1207 مركبة من نوع نيسان «ماكسيما» موديل (2016-2017) بسبب وجود خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل ABS قر يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل ما يزيد احتمالية حدوث التماس كهربائي وخطر نشوب حريق. ودعت التجارة الملاك من التحقق من شمول المركبة من خلال الموقع recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً. كما نصحت التجارة بعدم قيادة المركبة في حال استمرار ظهور الإشارة التحذيرية ABS لأكثر من 10 ثوان بعد تشغيل المركبة.



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