شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى توقع اتفاقية لتدشين معمل «فاب واي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

وقعت جامعة أم القرى اليوم (الخميس)، اتفاقية لتدشين معمل التصنيع المتنقل «فاب واي»، لدعم واكتشاف المواهب الابتكارية والصناعية في محيط الجامعة وخارجها، بحضور معالي مدير أم القرى الدكتور عبدالله بافيل.

واطلع الدكتور عبدالله بافيل على شرح مفصل عن ما تحتويه العربة من تجهيزات حديثة، وعن خطة معمل التصنيع المتنقل التوسعية، مشدداً على ضرورة توفير أربعة معامل صناعية متنقلة، حتى تصل هذه الخدمة لجميع الطلاب والطالبات في جميع الفروع، مؤكداً على ضرورة استفادة جميع طلاب السنة التحضيرية في الجامعة من خدمات ومزايا المعمل المتنقل.

ويبلغ طول العربة خمسة أمتار ومجهزة بأدوات رقمية وصناعية حديثة، كالطابعات ثلاثية الأبعاد، وقواطع الليزر، إضافةً إلى مجموعة من الروبوتات، لإعطاء الطالب والطالبة نظرة شمولية عن مستقبل الأعمال الرقمية والصناعية، وتدريبهم التدريب الكافي لصقل مهاراتهم الإبداعية في المجال الصناعي.

يذكر أن تدشين المعمل يأتي بالتزامن مع تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برنامج لتطوير الصناعات الوطنية في المملكة.

وثمن وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، حرص واهتمام معالي مدير الجامعة في نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع الجامعي، من خلال استحداث طرق ذكية تتناسب مع معطيات العصر.

وأشار عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال الدكتور موفق عريجة، إلى أن المعمل المتنقل لن يكتفي بالتواجد في محيط الجامعة وحسب، من خلال سعي المعهد في إيصال المعمل المتنقل لجميع أرجاء منطقة مكة المكرمة، في سبيل دعم الأفكار الصناعية واكتشاف المواهب ذات الطابع الابتكاري والريادي، من خلال تقديم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات وتهيئة بيئة صناعية تساهم في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.