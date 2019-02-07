شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة بالنيابة يزور عبدالعليم الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

قام أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بزيارة الشيخ عبد العليم بن حسن بن عبد الصمد الشيخ وإخوانه ، وذلك خلال زيارته لمحافظة خليص ، حيث كان في استقباله أبناء الشيخ حسن بمنزلهم بحي المغاربة.

وقد تحدث إلى سموه الشيخ عبد العليم بن حسن في كلمة قال فيها:”بسم الله الرحمن الرحيم .. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة بالإنابة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف نرحب بكم يا صاحب السمو تقتصر الكلمات عن احتواء هذا الكم المذهل من المجد والتاريخ وحفاوة المكان وعلو المكانه

فأنت ابن ذلك الذي تسابقت الأيدي على تقديره السخي بعطائه، سلطان الخير – رحمه الله – ، وأنت نائب الذي أفنى عمره أميراً ومثقفاً فجمع بين الحسنيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

صاحب السمو.. تعيش محافظة خليص أبهى عهودها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد مسيرة التطور ورؤية ٢٠٣٠ شأنها شأن بقية مناطق ومحافظات المملكة.

واليوم يا صاحب السمو تضيف على أبناء محافظة خليص وساماً من التشريف تحل في منزل من منازلها كان صاحبه الشيخ حسن بن عبدالصمد الشيخ من أولئك الصالحين من جيل الأباء الذين قادهم الوعي بالمرحلة إلى تبني أروع الأمثلة في المبادرات والعمل التنموي والخيري.

فشكرًا ياصاحب السمو باسمي شخصياً وباسم أفراد أسرة الشيخ حسن بن عبدالصمد وأبناء القبيلة وأبناء محافظة خليص عموما، شكراً إليكم بقدركم ورفيع شأنكم ودمتم سيدي”.