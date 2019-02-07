شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم (الخميس)، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار, قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل محافظات جدة، والليث والقنفذة والشعيبة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.