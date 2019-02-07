شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يطارد «جيري سينفيلد» بسبب سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أقامت إحدى الشركات دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن بنيويورك تتهم فيها الممثل والمنتج الأمريكي "جيري سينفيلد" ببيع سيارة بورشه مزيفة مقابل حوالي 5ر1 مليون دولار. وكان "سينفيلد" قد قرر في عام 2016 بيع جزء من مجموعة السيارات الفارهة الخاصة به في دار مزادات "جودنج أند كومباني أميليا آيلاند". وفي هذا المزاد تم بيع سيارة بورشه نادرة من طراز "جي.إس/جي.تي كاريرا سبيدستار" إنتاج عام 1958 مقابل 540ر1 مليون دولار على أساس أنها سيارة أصلية وعتيقة.

وذكر موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات أن شركة "فيكا فريو ليمتد" الموجود مقرها في مدينة "تشانل أيلاندز" والتي كانت قد اشترت السيارة، أقامت دعوى ضد "سينفيلد" لمطالبته برد ثمن السيارة مع مبلغ إضافي لم يتحدد على سبيل التعويض عن الخسائر التي تعرضت لها بسبب شراء سيارة غير حقيقية. وأشارت الدعوى إلى أن "سينفيلد" اتصل بالشركة في يونيو الماضي للاعتذار عما حدث وعرض رد الأموال.