شكرا لقرائتكم خبر عن الزيارة ممنوعة فى 5 محميات طبيعية والان نبدء بالتفاصيل



قررت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تمديد إيقاف الزيارات في عدد من المناطق المحمية ، وهي (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد) ، وذلك اعتباراً من 1/4/1440هـ حتى اشعار آخر.

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