شكرا لقرائتكم تركي الحمد يصل الرياض اليوم بعد حادث القاهرة.. ماذا تعرف عن تاريخه الأدبي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تعرض الكاتب تركي الحمد يوم أمس الأربعاء لإصابة جراء حادث سير أثناء حضوره معرض القاهرة الدولي للكتاب في القاهرة، حيث تقرر نقله اليوم عبر طيران الإخلاء الطبي إلى الرياض.

ودعا سعوديون ومقيمون بالشفاء العاجل للكاتب تركي الحمد، متمنيين له الصحة، حامدين الله على سلامته، مؤكدين أنه علامة في التاريخ الأدبي والروائي السعودي والعربي.

وتركي الحمد من مواليد 1952 وهو كاتب، وروائي وأكاديمي سابقًا، وولد لأسرة قصيمية أصلها من خب القصيعة، انتقلت وسكنت بالمنطقة الشرقية، بالدمام، وكان والده يعمل في شركة أرامكو، وعاش مرحلة شبابه ومراهقته في الستينات والسبعينات الميلادية بالدمام.

وابتعث تركي الحمد للدراسة في الولايات المتحدة وبالتحديد في ولاية كولورادو، فاكمل دراسة الماجستير في جامعة كولورادو في دينفر 1979، ثم انتقل لكاليفورنيا وحصل على درجة ماجستير ثانية لاستكمال متطلبات الدكتوراه متوجًا رحلته الأكاديمية بنيله لدرجة الدكتوراه في النظرية السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1985.

تركي الحمد عمل أستاذًا في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، ثم تفرغ للكتابة بعد طلبه للتقاعد المبكر.

وكانت بدايات تركي الحمد في جريدة الرياض وثم انتقل إلى العمل ككاتب في جريدة الشرق الأوسط منذ عام 1990 ثم توقف فترة من الزمن عن الكتابة ثم بدأ يكتب في صحيفة الوطن السعودية.

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