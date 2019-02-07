شكرا لقرائتكم أمين منظمة السياحة العالمية يشاهد ملحمة توحيد المملكة في المتحف الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

زار زوراب بولوكاشيفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أمس الأربعاء، المتحف الوطني بمركز الملك عبد العزيز التاريخي في الرياض، وكان في استقباله الدكتور خالد الحائطي مدير عام المتحف الوطني، وعدد من المسؤولين بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وتجول الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في قاعات المتحف التي تعرض قطعا من الحضارات التي شهدتها الجزيرة العربية، انتهاء بالعصر الإسلامي، ثم قاعة تاريخ الدولة السعودية، مستمعًا إلى شرح مفصل عن ما يحتويه المتحف من قطع أثرية وتراثية، كما شاهد عرضًا مرئيًا عن ملحمة توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – يرحمه الله-.

بعدها تجول بولوكاشيفيلي في معرض آثار كوريا (التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية) الذي يضم أكثر من 200 قطعة لنوادر من الآثار والحضارة الكورية والمنتجات التراثية الشعبية، ومجموعة مختارة من المتحف الوطني الكوري في سيئول ويستمر حتى 30 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 7 مارس 2019م، ويستضيفه المتحف الوطني.

وفي نهاية الزيارة، سجل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، كلمة في سجل الزيارات الرسمية عبّر فيها عن سعادته بالتعرف على تاريخ وحضارة المملكة، مقدمًا شكره لمنسوبي المتحف الوطني على جهودهم واستقبالهم، معربًا عن رغبته في زيارة المتحف مجددًا مع عائلته، كما قُدِّم له هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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