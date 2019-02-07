شكرا لقرائتكم طالبوا بشمولية التخصصات.. معلمون ومعلمات: نريدها حركة نقل كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يتم إغلاق النظام عن تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي عبر نظام نور اعتبارًا من اليوم الخميس، حيث يتم إدخال رغبات النقل عبر نظام نور بدءًا من 21 جمادى الأولى ويستمر حتى الثاني من جمادى الآخرة على الرابط التالي (هنا).

وطالب معلمون ومعلمات بأن تكون حركة النقل كبيرة لتشمل كافة التخصصات، خاصةً وأنهم بحاجة إلى الاستقرار ويعتبر النقل هو أقل حقوقهم، مقترحين أن يتم نقل من خدم بالتعليم خمس سنوات على الرغبة الأولى ويكون المتزوج له الأولية أما ترك المعلم والمعلمة المنقولين من سنة أو أكثر فلا يصح لأنهم بحاجة إلى ترتيب أمورهم خلال هذه الفترة القصيرة.

وقالت رهف: في المدن هناك أعداد كبيرة من الطالبات ونصاب المعلمات كامل، وعلى العكس هناك تكدسًا في القرى التي بها عدد طالبات قليل مع نصاب منخفض، فيما نادت شيماء بأن تشمل الحركة كل التخصصات لأن هناك تخصصات مهملة واحتياجها قليل ولا يتم الاستفادة من نسبة ارتفاع النقل أو انخفاضها كل سنة، مطالبةً بالنظر في احتياج هذه المواد وشمولها في حركة النقل خصوصًا وأن الأغلب انتظار فوق الـ ٥ سنوات.

وشدد المعلمون والمعلمات على أن راحتهما تثمر عنها المزيد من الإنجاز، متمنين أن تكون حركة كبيرة تشمل من لهم سنوات في الغربة وأيضًا نسبة الـ40% الذين لم ينقلوا في حركة الـ60% سابقًا.

وأكدوا ضرورة أن تشمل حركة النقل تخصص علم الاجتماع بحيث يكون له نصيب كبير لأن دائمًا هذا التخصص يسقط سهوًا في حركات النقل.

وطبقًا للجدول الزمني المعلن سلفا من وزارة التعليم فإنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.

وكانت الإدارة العامة لشؤون المعلمين في وزارة التعليم كشفت اليوم عن بعض التوجيهات المهمة حول تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وإدخال الرغبات في نظام نور لحركة النقل الخارجي والداخلي لهذا العام.

وتضمنت التوجيهات أن التقدم على حركتي النقل الخارجي والداخلي والانسحاب منهما يتاح خلال الفترة المحددة في التعميم والتي بدأت يوم 21/5 وستنتهي يوم 2/6/1440 ولن ينظر في طلبات العدول أو الانسحاب التي يتقدم بها أصحابها بعد هذا التاريخ.

وتابعت أنه على شاغلي الوظائف التعليمية من طالبي النقل طباعة استمارة النقل من النظام في الوقت المنصوص عليه في التعميم، وتوقيعها وختمها من قائد المدرسة والاحتفاظ بها.

كما يتعين على طالبي النقل الخارجي المشروط بلم الشمل التأكد من اعتماد قائدي المدرستين لطلب واستكمال كافة الإجراءات.

يذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.

كما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف (الندب) لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتباراً من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

كذلك تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.

وشدد التعميم على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الخارجي والداخلي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ.



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