شكرا لقرائتكم الغبار يضرب مكة المكرمة حتى الـ9 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً عن نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل: جدة، والعاصمة المقدسة، والليث، والشعيبة، والقنفذة والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الخميس.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

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