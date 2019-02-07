شكرا لقرائتكم تمديد إيقاف الزيارات في 5 محميات حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للحياة الفطرية أنه نظرًا لاستمرار تنفيذ ‫الهيئة لبعض البرامج في عدد من المناطق المحمية سيتم تمديد الزيارات إلى بعضها حتى إشعار آخر.

وأوضحت الحياة الفطرية أن المحميات هي (حرة الحرة، والخنفة، والطبيق، والتيسية، ومحازة الصيد)، وتم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات اعتبارًا من ١ / ٦ / ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر، راجيةً من الجميع التعاون والالتزام.

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