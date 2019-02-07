- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تمديد إيقاف الزيارات في 5 محميات حتى إشعار آخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الهيئة العامة للحياة الفطرية أنه نظرًا لاستمرار تنفيذ الهيئة لبعض البرامج في عدد من المناطق المحمية سيتم تمديد الزيارات إلى بعضها حتى إشعار آخر.
وأوضحت الحياة الفطرية أن المحميات هي (حرة الحرة، والخنفة، والطبيق، والتيسية، ومحازة الصيد)، وتم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات اعتبارًا من ١ / ٦ / ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر، راجيةً من الجميع التعاون والالتزام.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد إيقاف الزيارات في 5 محميات حتى إشعار آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.