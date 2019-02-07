شكرا لقرائتكم ثانوية الفيصل تختتم فعاليات الهاكاثون بمشاركة 81 طالبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت ثانوية الفيصل يوم أمس الأربعاء، فعاليات برنامج هاكاثون الفيصل بمشاركة ٨١ طالبًا يمثلون ٢٧ فريقًا برعاية كريمة من جمعية صعوبات التعلم.

وبدأ برنامج الحفل الختامي بمحاضرة للمستشار بأمن المعلومات والشبكات المهندس صالح بن عبدالله الناهي تلاها توزيع الجوائز على الفرق الفائزة بحضور مدير تعليم مكتب وسط الرياض الدكتور خالد الرشيد

والأمين العام لجمعية صعوبات التعلم عبدالعزيز الجريد وحضور جمع من منسوبي إدارة التعليم والجمعية.

شاركنا بتعليقك ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.