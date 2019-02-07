تقلبات الخميس تضرب 8 مناطق.. هكذا بدت خارطة #الإنذار_المبكر

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أصدرت #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة، عبر نظام #الإنذار_المبكر، مجموعة من التنبيهات المتقدمة لتقلبات مناخية تشمل معظم مناطق المملكة.

ففي منطقة تبوك، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتتواصل حتى الواحدة من يوم غد الجمعة وتشمل: (الوجه، وتبوك، وأملج).

وصدر تنبيه متقدم لمنطقتيْ الحدود الشمالية والجوف؛ وذلك لحالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحَب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، بدأت الساعة الثامنة وتتواصل حتى العاشرة ليلاً، وتشمل في الحدود الشمالية: (طريف، وعرعر، ورفحاء، والأجزاء المجاورة)، أما في الجوف فتشمل: (سكاكا، والقريات، وطبرجل).

كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمناطق جازان وعسير ومكة المكرمة، من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية؛ حيث تشمل في منطقة عسير: (بيشة، وتثليث)، وبدأت الساعة الثامنة صباحاً، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل في جازان: (العقيق، وصبيا، وبيش، والدرب)، وتبدأ الساعة التاسعة، وتتواصل حتى السابعة مساء؛ فيما تشمل في مكة: (جدة، ومكة، والليث، والشعيبة، والقنفذة) وتبدأ الساعة التاسعة، وتتواصل حتى التاسعة مساء.

كما نبهت الأرصاد منطقتيْ القصيم والرياض من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السادسة صباحاً، وتتواصل حتى التاسعة مساء، وتشمل في الرياض: (الدوادمي، ووادي الدواسر، والقويعية، وعفيف، وحلبان، وشقراء)؛ فيما تشمل في منطقة القصيم: (بريدة، وعنيزة، والرس، وعقلة الصقور).

وكانت الأرصاد قد أصدرت بياناً أول أمس لحالة تقلبات مناخية تستمر 4 أيام، بدأت أمس الأربعاء وتنتهي السبت.