، بعد انهيار وإصابات ومحاسبة.. فصول قضية جامع التقوى بتبوك تنتهي ،

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انتهت فصول قضية "جامع التقوى" بحي الريان بتبوك، بعد أن تم الانتهاء من أعمال العظم في مبنى الجامع، والاستعداد لبدء أعمال التشطيب.
وكان "جامع التقوى" قد انهار سقفه أثناء أعمال صب الخرسانة قبل نحو عامين، وأصيب في الحادثة عدد من العمالة العربية؛ فيما كانت الخسارة المادية كبيرة تجاوزت 300 ألف ريال، وهي المبالغ التي صُرفت على الجامع آنذاك.
وقد نشرت "الخليج 365" تفاصيل الحادث، حينها، ثم تابعت مراحل القضية التي كان بدايتها تعثر المقاول السابق ثلاث سنوات قبل أن يعاود المقاول العمل فيه، حتى وقعت حادثة انهيار السقف أثناء عملية صب الخرسانة نتيجة عدم وجود دعامات معدنية كافية أثناء عملية الصب، وأخطاء فنية رصدها الدفاع المدني في تقريره عن الحادثة؛ ليعود تعطيل العمل سنتين أخريين، بعد أن تصدت وزارة الشؤون الإسلامية لمحاسبة المقاول المنفذ والمكتب الهندسي المشرف على التنفيذ.
وبعد مخاطبة أهالي الحي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك؛ وعد مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، بسرعة الانتهاء من المشروع؛ لتنتهى مرحلته الأولى اليوم وهي أعمال العظم، ويأمل أهالي حي الريان بأن ينتهي المشروع بالكامل قبل بداية شهر رمضان المبارك.
بعد انهيار وإصابات ومحاسبة.. فصول قضية جامع التقوى بتبوك تنتهينواف الغضوري الخليج 365 2019-02-07
انتهت فصول قضية "جامع التقوى" بحي الريان بتبوك، بعد أن تم الانتهاء من أعمال العظم في مبنى الجامع، والاستعداد لبدء أعمال التشطيب.
وكان "جامع التقوى" قد انهار سقفه أثناء أعمال صب الخرسانة قبل نحو عامين، وأصيب في الحادثة عدد من العمالة العربية؛ فيما كانت الخسارة المادية كبيرة تجاوزت 300 ألف ريال، وهي المبالغ التي صُرفت على الجامع آنذاك.
وقد نشرت "الخليج 365" تفاصيل الحادث، حينها، ثم تابعت مراحل القضية التي كان بدايتها تعثر المقاول السابق ثلاث سنوات قبل أن يعاود المقاول العمل فيه، حتى وقعت حادثة انهيار السقف أثناء عملية صب الخرسانة نتيجة عدم وجود دعامات معدنية كافية أثناء عملية الصب، وأخطاء فنية رصدها الدفاع المدني في تقريره عن الحادثة؛ ليعود تعطيل العمل سنتين أخريين، بعد أن تصدت وزارة الشؤون الإسلامية لمحاسبة المقاول المنفذ والمكتب الهندسي المشرف على التنفيذ.
وبعد مخاطبة أهالي الحي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك؛ وعد مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، بسرعة الانتهاء من المشروع؛ لتنتهى مرحلته الأولى اليوم وهي أعمال العظم، ويأمل أهالي حي الريان بأن ينتهي المشروع بالكامل قبل بداية شهر رمضان المبارك.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
10:48 AM
تفاصيل تابعتها "الخليج 365".. الخسارة المادية 300 ألف واليوم تمت أعمال العظم
انتهت فصول قضية "جامع التقوى" بحي الريان بتبوك، بعد أن تم الانتهاء من أعمال العظم في مبنى الجامع، والاستعداد لبدء أعمال التشطيب.
وكان "جامع التقوى" قد انهار سقفه أثناء أعمال صب الخرسانة قبل نحو عامين، وأصيب في الحادثة عدد من العمالة العربية؛ فيما كانت الخسارة المادية كبيرة تجاوزت 300 ألف ريال، وهي المبالغ التي صُرفت على الجامع آنذاك.
وقد نشرت "الخليج 365" تفاصيل الحادث، حينها، ثم تابعت مراحل القضية التي كان بدايتها تعثر المقاول السابق ثلاث سنوات قبل أن يعاود المقاول العمل فيه، حتى وقعت حادثة انهيار السقف أثناء عملية صب الخرسانة نتيجة عدم وجود دعامات معدنية كافية أثناء عملية الصب، وأخطاء فنية رصدها الدفاع المدني في تقريره عن الحادثة؛ ليعود تعطيل العمل سنتين أخريين، بعد أن تصدت وزارة الشؤون الإسلامية لمحاسبة المقاول المنفذ والمكتب الهندسي المشرف على التنفيذ.
وبعد مخاطبة أهالي الحي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك؛ وعد مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، بسرعة الانتهاء من المشروع؛ لتنتهى مرحلته الأولى اليوم وهي أعمال العظم، ويأمل أهالي حي الريان بأن ينتهي المشروع بالكامل قبل بداية شهر رمضان المبارك.
، بعد انهيار وإصابات ومحاسبة.. فصول قضية جامع التقوى بتبوك تنتهي ،
المصدر : الخليج 365
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