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أعلنت #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية، اليوم، تمديد إيقاف الزيارات في محميات: (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد) اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة: نظراً لاستمرار تنفيذ #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية لبعض البرامج في عدد من المناطق المحمية (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد)؛ تود الهيئة التنويه بأنه تم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر؛ فنرجو من الجميع التعاون والالتزام.
"الحياة الفطرية" تمدد إغلاق 5 محميات طبيعية حتى إشعار آخرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
أعلنت #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية، اليوم، تمديد إيقاف الزيارات في محميات: (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد) اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة: نظراً لاستمرار تنفيذ #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية لبعض البرامج في عدد من المناطق المحمية (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد)؛ تود الهيئة التنويه بأنه تم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر؛ فنرجو من الجميع التعاون والالتزام.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
10:08 AM
أوضحت أن ذلك يأتي نظراً لاستمرار تنفيذ الهيئة لبعض البرامج
أعلنت #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية، اليوم، تمديد إيقاف الزيارات في محميات: (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد) اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر.
وقالت الهيئة: نظراً لاستمرار تنفيذ #الهيئة_السعودية_للحياة_الفطرية لبعض البرامج في عدد من المناطق المحمية (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد)؛ تود الهيئة التنويه بأنه تم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات اعتباراً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر؛ فنرجو من الجميع التعاون والالتزام.
، "الحياة الفطرية" تمدد إغلاق 5 محميات طبيعية حتى إشعار آخر ،
المصدر : الخليج 365
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