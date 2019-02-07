الجبير: السعودية تواصل حربها ضد الإرهاب والدول الراعية له

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الخميس، أن السعودية مستمرة في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له.

وقال الجبير -خلال ترؤسه وفد المملكة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بواشنطن- إن الرياض تتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على التنظيمات الإرهابية، وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي، أن المملكة من الدول المؤسسة للتحالف، ومن أوائل الدول التي شاركت بفاعلية في العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي، وقد بلغ عدد الدول المشارِكة 79 دولة.

وقال: «يسرُّني في البداية، أن أتـقدم بجزيل الشكر لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، على دعوته إلى عقد هذا الاجتماع، وأود أن أتقدم لكم بالتهنئة على الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق التحالف أهدافَه».

وأضاف: «إن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش تأسس في عام 2014، وتكوَّن من 12 دولة، وكانت بلادي من الدول المؤسسة له ومن أوائل الدول التي شاركت بفاعلية في العمليات العسكرية ضد التنظيم. ونحن اليوم نجتمع وقد بلغ عدد الدول المشاركة في التحالف 79 دولة».

وأكد الجبير التزام المملكة الثابت والمستمر بأهداف التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بما يحقق التعاون والتنسيق بين كافة الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والتطرف، قائلًا: «ستستمر حكومة بلادي في حربها ضد الإرهاب وضد الدول الراعية له، وتتعهد بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية، وعلى أنشطة الدول المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

وأضاف الوزير الجبير: «نؤمن بأن حربنا ضد الإرهاب يجب أن تشمل محاربة تمويله، والخطابات التي تبرر العنف والإرهاب. ولأجل ذلك أنشأت بلادي مركزًا يُعنَى بمحاربة الإرهاب والتطرف ومصادر تمويلهما، كما نؤكد أهمية استمرار هذا التحالف حتى نتمكن جميعًا من ضمان هزيمة فعالة ودائمة لتنظيم داعش الإرهابي، وكافة التنظيمات الإرهابية، وعدم عودتها للظهور مرة أخرى في كافة أنحاء العالم».

يُشار إلى أن أعمال الاجتماع انطلقت بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية المسانِدة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي. ويُعقَد الاجتماع ضمن الجهود الدولية المستمرة والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة التنظيم الإرهابي.

من جهة أخرى، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء -على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش- كلًّا من وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، ووزيرة خارجية السويد مارجو إليزابيث والستروم، ووزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية هولندا ستيف بلوك، ووزير خارجية الدنمارك آندرس سامويلسن، ووزير خارجية أوكرانيا بافلو كليمكين، ووزير خارجية فنلندا تيمو سويني، ووزير خارجية أيرلندا سايمون كوفيني، ووزير خارجية العراق محمد الحكيم.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المُدرَجة على جدول أعمال الاجتماع.