السعودية اليوم / سفير المملكة في طاجيكستان يستقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية



دوشنبه 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، في مكتبه بالسفارة مساء أمس، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصامل والوفد المرافق له الذي يزور جمهورية طاجيكستان حاليا.

ونوه السفير البادي خلال الاستقبال بالجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وأشراف من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في خدمة الإسلام ، ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال، والعمل مع مختلف المؤسسات الدينية بالخارج لنشر قيم الإسلام السمحة.

من جانبه، أثنى الدكتور عبدالله الصامل على التعاون القائم مع السفارة في العناية بتحقيق رسالة المملكة وريادتها للعمل الإسلامي وخدمة المسلمين بالعالم.

وجرى خلال الاستقبال لذي حضره مستشار معالي الوزير للشؤون الإسلامية خالد بن عبدالرحمن الشثري، والمدير العام لمكتب وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية محمد بن حمدان العتيبي، ومدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بالوكالة سلمان بن عثمان العثمان، وعدد من منسوبي السفارة ،بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام لا سيما ما يتصل بالعمل الإسلامي .

// انتهى //

10:54ت م

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دوشنبه 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، في مكتبه بالسفارة مساء أمس، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الصامل والوفد المرافق له الذي يزور جمهورية طاجيكستان حاليا.ونوه السفير البادي خلال الاستقبال بالجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وأشراف من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في خدمة الإسلام ، ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال، والعمل مع مختلف المؤسسات الدينية بالخارج لنشر قيم الإسلام السمحة.من جانبه، أثنى الدكتور عبدالله الصامل على التعاون القائم مع السفارة في العناية بتحقيق رسالة المملكة وريادتها للعمل الإسلامي وخدمة المسلمين بالعالم.وجرى خلال الاستقبال لذي حضره مستشار معالي الوزير للشؤون الإسلامية خالد بن عبدالرحمن الشثري، والمدير العام لمكتب وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية محمد بن حمدان العتيبي، ومدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بالوكالة سلمان بن عثمان العثمان، وعدد من منسوبي السفارة ،بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام لا سيما ما يتصل بالعمل الإسلامي .// انتهى //10:54ت م0027

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