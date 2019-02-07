السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 02جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم استعداد مصر لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا الأحد المقبل، مؤكدة أن البعد الإفريقي في سياستها الخارجية يحتل أولوية، وتسعى إلى تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في القارة الإفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة.وسلطت الضوء على تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة لا يقتصر على عام الرئاسة، لأن ما يربط مصر بالقارة تاريخ طويل وأواصر ممتدة ومصير مشترك.وعرجت على تحذير رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ،أمس من أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا جديًا، خلال محادثاته مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي.وعرجت إلى تجديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة على دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو الذي يتهرب من اللقاءات في كل مرة.واهتمت بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديموقراطيين والجمهوريين إلى الوحدة وكسر عقود من الجمود السياسي، في محاولة لتهدئة حالة الانقسام السياسي الحاد في بلاده مؤكدًا موقفه المتشدد من بعض القضايا محل الخلاف مع معارضيه الديموقراطيين، مثل الهجرة وانسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان.وتحدثت صحف مصر عن تحدي زعيم المعارضة الفنزويلي " خوان جوايدو"، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا لبلاده لسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، في حين قطع الجيش جسرا على الحدود مع كولومبيا لمنع وصول المساعدات الإنسانية لفنزويلا.// انتهى //10:30ت م0022