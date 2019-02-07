السعودية اليوم / إجراء أكثر من 77 ألف فحص بمستشفى القريات



القريات 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

أظهرت إحصائية حديثة لمستشفى القريات العام أن قسم الأشعة بالمستشفى أجرى 77118 ألف فحص العام الماضي، منها 63285 للأشعة السينية و 5645 للأشعة المقطعية و 47 إجراء لأشعة الثدي و 2028 لأشعة الرنين و 29 لأشعة الهشاشة، و 6084 للأشعة الصوتية.

يذكر أن مستشفى القريات تبلغ سعته السريرية 240 سرير .

// انتهى //

10:17ت م

0018



القريات 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأظهرت إحصائية حديثة لمستشفى القريات العام أن قسم الأشعة بالمستشفى أجرى 77118 ألف فحص العام الماضي، منها 63285 للأشعة السينية و 5645 للأشعة المقطعية و 47 إجراء لأشعة الثدي و 2028 لأشعة الرنين و 29 لأشعة الهشاشة، و 6084 للأشعة الصوتية.يذكر أن مستشفى القريات تبلغ سعته السريرية 240 سرير .// انتهى //10:17ت م0018

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